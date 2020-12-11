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Espreso.tvОбществоУ Кернеса отказали обе почки, - спикер горсовета

У Кернеса отказали обе почки, - спикер горсовета

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в Германии, отказали обе почки

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь городского совета Харькова Юрий Сидоренко.

"У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе", - отметил он.

Сидоренко отметил, что, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе.

"Я думаю, что такие планы семьи является обнадеживающими", - добавил он.

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