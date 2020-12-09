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Espreso.tvОбществоКернеса официально провозгласили мэром Харькова, на сессию горсовета он не прибыл

Кернеса официально провозгласили мэром Харькова, на сессию горсовета он не прибыл


фото: ukrinform
Геннадий Кернес 9 декабря снова получил полномочия харьковского городского головы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва

Об этом сообщает Status Quo .

На открытии первой сессии председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая отметила, что политик зарегистрирован мэром согласно результатам выборов.

Она отметила, что мэр, избранный гражданами впервые, должен составлять соответствующую присягу. Однако Кернес уже присягал в ноябре 2010 года.

"В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", - отметила Мозговая.

Кернес не смог прибыть на первую сессию мэрии Харькова, поскольку до сих пор находится на лечении в Германии.

  • Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину до Нового года.

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