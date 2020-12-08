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Кернес планирует приехать в Харьков перед Новым годом, - Фукс

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину до Нового года

Об этом сообщил в Telegram бизнесмен Павел Фукс.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома ", - написал Фукс.

Напомним, что Фукс ранее отрицал сообщения, которые распространяли некоторые СМИ о якобы смерти мэра Харькова.

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