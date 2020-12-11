"Милан" победил "Спарту" и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
11 декабря, 2020, 00:05
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" победил чешский "Спарту" со счетом 1: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 23-й минуте Йенс-Петтер Хауге открыл счет в матче. Норвежец переиграл нескольких соперников и удачно пробил по воротам "Спарты"
В групповом этапе Лиги Европы "Милан" набрал 13 баллов и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. "Спарта" завершила еврокубковый сезон на третьей строчке группы G. Французский "Лилль", занявший второе место, как и "россонери" вышел в следующий раунд турнира.
Лига Европы
6-й тур
10 декабря
Группа H
"Спарта" (Чехия) - "Милан" (Италия) 0: 1
Гол: Хауге, 23
- 10 декабря во 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" уступила португальской "Браге" со счетом 0: 2.
- В другом матче болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .
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