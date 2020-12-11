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Espreso.tvСпорт"Милан" победил "Спарту" и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места

"Милан" победил "Спарту" и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места


фото: Getty Images
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" победил чешский "Спарту" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 23-й минуте Йенс-Петтер Хауге открыл счет в матче. Норвежец переиграл нескольких соперников и удачно пробил по воротам "Спарты"

В групповом этапе Лиги Европы "Милан" набрал 13 баллов и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. "Спарта" завершила еврокубковый сезон на третьей строчке группы G. Французский "Лилль", занявший второе место, как и "россонери" вышел в следующий раунд турнира.

Лига Европы

6-й тур

10 декабря

Группа H

"Спарта" (Чехия) - "Милан" (Италия) 0: 1

Гол: Хауге, 23

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