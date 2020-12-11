ОПГ: Нормандская встреча советников должна пройти в ближайшее время

11 декабря, 2020, 15:06

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что встреча советников Нормандской четверки должна пройти в ближайшее время

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что Россия согласилась на встречу после проведения объективного анализа исполнения соглашений парижского саммита. Так, встреча Нормандской четверки на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время, возможно, после 14 декабря.

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"Россияне долго не соглашались на такую встречу. Но после того как был проведен объективный анализ парижских соглашений - что и как выполнено, особенно в гуманитарной части, разведении, "переходной" инфраструктуре - и публично это было показано, очевидно, что и Франция, и Германия согласились на то, что встреча на уровне политических советников нужна. Поэтому пришлось согласиться и России", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает проведение встречи лидеров стран "нормандского формата" до конца 2020 года единственным шансом для России, чтобы предотвратить международную изоляцию.

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