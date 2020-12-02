"Нормандский" саммит до конца года является для РФ единственным шансом избежать международной изоляции, - Украина в ТКГ
Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в Facebook .
"Украинская делегация для участия в ТКГ напоминает, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне ", - говорится в сообщении.
- Напомним, Украина и ее партнеры сорвали попытку РФ узаконить представителей террористов с ОРДЛО.
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