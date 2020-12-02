"Нормандский" саммит до конца года является для РФ единственным шансом избежать международной изоляции, - Украина в ТКГ

2 декабря, 2020, 15:26

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает проведение встречи лидеров стран "нормандского формата" до конца 2020 года единственным шансом для России, чтобы предотвратить международную изоляцию

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в Facebook .

"Украинская делегация для участия в ТКГ напоминает, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне ", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина и ее партнеры сорвали попытку РФ узаконить представителей террористов с ОРДЛО.

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