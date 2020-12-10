Пока я не вижу предпосылок для встречи в Нормандском формате в 2021 году, - Кравчук

10 декабря, 2020, 17:31

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что пока нет предпосылок для встречи лидеров Нормандской четверки в 2021 году

Об этом он сообщил в интервью Liga.net.

"Пока я (предпосылок - ред.) не вижу. Пока не вижу, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Фактически сейчас Россия говорит "нет необходимости встречаться в нормандском формате потому, что не выполнено задание прошлой нормандской встречи 9 декабря", - отметил Кравчук.

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Он отметил, что Украина основные задачи выполнила, а Россия не выполняет свою часть.

"В Париже этот документ подписал президент Путин. Он его подписал не для Украины, а для России, но не выполняет. Они играют в прятки: говорят одно, думают другое, делают третье", - отметил глава украинской делегации.

Кравчук добавил, что сомневается в действиях российской стороны, но после зимних праздников "мы увидим, куда движется политическая ситуация".

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