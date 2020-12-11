Мы проиграли заслуженно, - лидер "Зари" о вылете из Лиги Европы

11 декабря, 2020, 10:18

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин убежден, что команда заслуженно проиграла португальской "Браге" в 6-м туре Лиги Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Кочергин, признался, что футболисты "Зари" учатся у таких игроков, выступающих за "Брагу".

"Возможно не хватало последней передачи. Против таких соперников тяжело играть. Мне кажется, что мы проиграли заслуженно. Погодные условия? Обе команды были в равных условиях," Браге "это не помешало. Не скажу, что дождь виноват в нашем поражении. Такие игры также дают опыт, приятно сыграть с такими футболистами, учимся у них. Что больше всего запомнится из Лиги Европы? Победы над АЕКом и Лестером ", - рассказал Владислав Кочергин.

"Заря" набрала 6 баллов и завершила еврокубковый сезон на третьей строчке группы G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 13 очков, вместе с "Лестером" заняла первое-второе место, команды вышли в 1/16 финала турнира. Греческий АЕК - последний.

10 декабря во 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" уступила португальской "Браге" со счетом 0: 2.

В другом матче болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .