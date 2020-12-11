Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским: я горячий, но искренний человек
11 декабря, 2020, 14:06
Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал видео, где публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским
Свои извинения он озвучил в Стриме на Facebook .
"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извинится перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину ", - отметил Бондаренко.
Мэр Черкасс отметил, что сейчас надо забыть о предвыборных распрях и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города.
- 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- Впоследствии, мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскомц: "Черкассы будут сопротивляться".
- 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
- 20 мая на пресс конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолия Бондаренко из-за ситуации с карантином.
- Впоследствии, Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
- Напомним, 27 мая Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.
- 11 октября Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.
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