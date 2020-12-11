Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским: я горячий, но искренний человек

11 декабря, 2020, 14:06

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал видео, где публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским

Свои извинения он озвучил в Стриме на Facebook .

"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извинится перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину ", - отметил Бондаренко.

Мэр Черкасс отметил, что сейчас надо забыть о предвыборных распрях и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города.

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