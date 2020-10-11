Суд отклонил иск мэра Черкасс к Зеленскому о защите чести и достоинства
Об этом говорится в решении суда, принятом 1 октября, сообщает "Радио Свобода" .
"Высказывания ответчика не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленные в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения и "обеспечение народовластия", - говорится в тексте решения.
Бондаренко может подать апелляционную жалобу на решение суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.
В качестве компенсации мэр Черкасс просил взыскать с Зеленского 1 грн за моральный ущерб.
- Напомним, 27 мая Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.
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