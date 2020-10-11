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Espreso.tvОбществоСуд отклонил иск мэра Черкасс к Зеленскому о защите чести и достоинства

Суд отклонил иск мэра Черкасс к Зеленскому о защите чести и достоинства


фото: facebook
Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести и достоинства

Об этом говорится в решении суда, принятом 1 октября, сообщает "Радио Свобода" .

"Высказывания ответчика не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленные в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения и "обеспечение народовластия", - говорится в тексте решения.

Бондаренко может подать апелляционную жалобу на решение суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

В качестве компенсации мэр Черкасс просил взыскать с Зеленского 1 грн за моральный ущерб.

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