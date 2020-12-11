Легионер "Динамо" рассказал кого из одноклубников позвал бы на драку

11 декабря, 2020, 15:59

Румынский полузащитник киевского "Динамо" Тудор Белуце признался, что позвал бы защитника Дениса Попова с собой на драку

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал SportArena.

По словам Белуце, Попов - самый таинственный и загадочный футболист "Динамо".

"Наиболее таинственный и загадочный футболист "Динамо" - Попов. Не знаю почему, но он все время ходит серьезный, редко смеется. Не хочу сказать, что это плохо или странно, но он явно самый серьезный в коллективе. У меня с ним хорошие отношения. Он классный парень. Кого бы позвал с собой на драку? Попова. Однозначно. 100%. На любые драки нужно звать его ", - сказал Тудор Белуце.

1 октября стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пригласил в киевский клуб румынского полузащитника английского "Брайтона" Тудора Белуце.

6 октября "Динамо" арендовало в "Брайтоне" Тудора Белуце.

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