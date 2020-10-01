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Espreso.tvСпортЛуческу уговорил перейти в "Динамо" футболиста английского клуба

Луческу уговорил перейти в "Динамо" футболиста английского клуба


фото: Getty Images
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пригласил в киевский клуб румынского полузащитника английского "Брайтона" Тудора Белуце

Об этом сообщает "Главком".

По информации источника издания в "Динамо", Тудор Белуце, права на которого принадлежат "Брайтону", станет игроком киевского клуба.

21-летний опорный полузащитник будет выступать в Киеве на правах аренды. В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, а переговоры о переходе ведет его агент Аркадий Запорожану.

Белуце подписал контракт с "Брайтоном" в конце 2019 года, но остался в румынском "Виторуле" до конца прошлого сезона.

За "Брайтон" румын провел лишь один матч в Кубке английской лиги. Нынешний сезон Белуце начал в аренде в нидерландской АДО "Ден Гаах".

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