Луческу уговорил перейти в "Динамо" футболиста английского клуба
Об этом сообщает "Главком".
По информации источника издания в "Динамо", Тудор Белуце, права на которого принадлежат "Брайтону", станет игроком киевского клуба.
21-летний опорный полузащитник будет выступать в Киеве на правах аренды. В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, а переговоры о переходе ведет его агент Аркадий Запорожану.
Белуце подписал контракт с "Брайтоном" в конце 2019 года, но остался в румынском "Виторуле" до конца прошлого сезона.
За "Брайтон" румын провел лишь один матч в Кубке английской лиги. Нынешний сезон Белуце начал в аренде в нидерландской АДО "Ден Гаах".
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