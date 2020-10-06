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Espreso.tvСпортВ "Динамо" перешел футболист английского клуба

В "Динамо" перешел футболист английского клуба


фото: twitter.com/DynamoKyiv
"Динамо" арендовало у английского "Брайтона" румынского полузащитника Тудора Белуце

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

21-летний румынский футболист будет выступать за киевлян на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Белуце подписал контракт с "Брайтоном" в конце 2019 года, но остался в румынском "Виторули" до конца прошлого сезона.

За "Брайтон" румын провел всего один матч в Кубке английской лиги. Нынешний сезон Белуце начал в аренде в нидерландском АДО "Ден Гааг".

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