А как вы сегодня доехали на работу, - немецкие дипломаты сняли шутливое видео о непогоде в Киеве
11 декабря, 2020, 12:30
Посольство Германии в Украине опубликовало шуточный ролик, в котором немецкий дипломат на коньках едет на работу
Видео опубликовано в Twitter.
"Доброе утро, Киев! А как вы сегодня доехали на работу?" - спросили немецкие дипломаты в подводке к видео.
На видео мужчина в коньках стоит на замерзшем дворе, а на санках лежит черный портфель.
"До встречи на работе», - сказал человек и поковзав ворот дома.
Доброе утро, Киев! А как вы сегодня доехали на работу? pic.twitter.com/Y8S6t2sWS0- Посольство Германии (@GermanyinUA) December 11, 2020
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- Напомним, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернул обратно в Беларуси из-за непогоды.
- Через сложные погодные условия в Киеве введено так называемое оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.