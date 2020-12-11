А как вы сегодня доехали на работу, - немецкие дипломаты сняли шутливое видео о непогоде в Киеве

11 декабря, 2020, 12:30

Посольство Германии в Украине опубликовало шуточный ролик, в котором немецкий дипломат на коньках едет на работу

Видео опубликовано в Twitter.

"Доброе утро, Киев! А как вы сегодня доехали на работу?" - спросили немецкие дипломаты в подводке к видео.

На видео мужчина в коньках стоит на замерзшем дворе, а на санках лежит черный портфель.

"До встречи на работе», - сказал человек и поковзав ворот дома.

Доброе утро, Киев! А как вы сегодня доехали на работу? pic.twitter.com/Y8S6t2sWS0 - Посольство Германии (@GermanyinUA) December 11, 2020

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