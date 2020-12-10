В Саудовской Аравии разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19
10 декабря, 2020, 16:17
Агентство по контролю за едой и медикаментами Саудовской Аравии разрешило использование вакцины от COVID-19 разработчиков Pfizer и BioNTech
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arabnews .
Регулятор изучил результаты испытания вакцины.
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В ходе рассмотрения был сделан вывод, что производитель обеспечит качество производства.
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Власти страны будут проверять образцы из каждой партии вакцины, которая поступит.
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