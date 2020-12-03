Лучше бы мы сейчас начинали этот турнир, - тренер "Зари" Скрипник

3 декабря, 2020, 22:45

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник жалеет, что команда не смогла получить очки в стартовых трех турах Лиги Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

"Мы рады, что выиграли последние 2 игры. Остается одна, которая никакой роли кроме престижа не играет. Мы не каждый год играем в еврокубках, нужно наслаждаться этими играми. Европа - это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем. Мы хотим развиваться, мы это пытаемся делать, анализируем, показываем, тренируем. это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем. Сейчас мы имеем то, что имеем, но лучше бы мы сейчас начинали этот турнир", - сказал Виктор Скрипник.

После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" делит первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.

В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.

3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1:0 .