"Заря" победила "Лестер", но потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

3 декабря, 2020, 21:45

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 84-й минуте матча Аллахьяр Сайядманеш заменил Александра Гладкого. Через несколько минут 19-летний иранец показал, что не зря появился на футбольном поле и с неудобной позиции удачно пробил по пустым воротам.

После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.

В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.

Лига Европы

5-й тур

3 декабря

Группа G

"Заря" (Украина) - "Лестер" (Англия) 1:0

Гол: Сайядманеш, 84