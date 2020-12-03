"Заря" победила "Лестер", но потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 84-й минуте матча Аллахьяр Сайядманеш заменил Александра Гладкого. Через несколько минут 19-летний иранец показал, что не зря появился на футбольном поле и с неудобной позиции удачно пробил по пустым воротам.
После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.
В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.
Лига Европы
5-й тур
3 декабря
Группа G
"Заря" (Украина) - "Лестер" (Англия) 1:0
Гол: Сайядманеш, 84
- 26 ноября во 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0: 3 .
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой" .
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