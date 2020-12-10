"Брага" - "Заря": составы на последний матч украинской команды в Лиге Европы

10 декабря, 2020, 20:50

Сегодня, 10 декабря, в 6-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против португальской "Браги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За свою историю "Брага" и "Заря" трижды встречались в еврокубках. В сезоне 2018/19 команды соревновались за выход в групповой этап Лиги Европы в третьем квалификационном раунде. Тогда они дважды сыграли вничью, но благодаря большему количеству голов на выезде - дальше прошла "Заря". Во 2-м туре нынешней ЛЕ луганский клуб уступил португальцам (1: 2).

После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов, занимает третье место в группе G и уже не имеет шансов на выход в плей-офф. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.

Лига Европы

6-й тур

10 декабря

Группа G

"Брага" (Португалия) - "Заря" (Украина)

"Заря": Шевченко, Циганикс, Абу-Хана, Иванисеня, Фаворов, Юрченко, Кочергин, Назарина, Громов, Гладкий, Кабаев.

Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Хомченовский, Поддубный, Гринь.

"Брага": Тьаго Са, Силва, Тормена, Карму, Карлуш, Орта, Новайш, Франсержио, Руис, Гален, Шеттине.

Запасные: Матеус, Сантуш, Секейр, Аль-Мусрати, Паулинью, Орта, Виана, Медейруш, Соареш, Инфанде, Родригеш, Оливейра.

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"