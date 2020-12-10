"Брага" - "Заря": Где и когда смотреть последний матч украинской команды в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За свою историю "Брага" и "Заря" трижды встречались в еврокубках. В сезоне 2018/19 команды соревновались за выход в групповой этап Лиги Европы в третьем квалификационном раунде. Тогда они дважды сыграли вничью, но благодаря большему количеству голов на выезде дальше прошла "Заря". Во 2-м туре нынешней ЛЕ луганский клуб уступил португальцам (1:2).
После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов, занимает третье место в группе G и уже не имеет шансов на выход в плей-офф. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.
6-й тур
10 декабря
Группа G
"Брага" (Португалия) - "Заря" (Украина)
Запорожье, стадион "Славутич Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"
- 3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1:0.
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3 декабря сообщалось, что главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник жалеет, что команда не смогла получить очки в стартовых трех турах Лиги Европы.
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