Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа E

"Челси" (Англия) - "Краснодар" (Россия) 1: 1

Голы: Жоржиньо, 28 (пен.) - Кабелл, 24

"Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания) 1: 3

Голы: Рюттер, 86 (пен.) - Кунде, 32, Эн Несири, 45 + 2, 81

Группа F

"Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) 2: 2

Голы: Корреа, 12 Иммобиле, 27 (пен.) - Вормер, 15 Ванакен, 76

"Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1: 2

Голы: Дриусси, 16 - Пищек, 68, Витсель, 78

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 0

Гол: Попов, 60

"Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0: 3

Голы: Роналду, 13 (пен.), 52 (пен.), Маккенна, 20

Группа H

ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) * матч был остановлен

"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3: 2

Голы: Анхелиньйо, 2, Хайдара, 13 Клюйверт, 69 - Фернандес, 80 (пен.), Погба

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