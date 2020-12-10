Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
Группа E
"Челси" (Англия) - "Краснодар" (Россия) 1: 1
Голы: Жоржиньо, 28 (пен.) - Кабелл, 24
"Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания) 1: 3
Голы: Рюттер, 86 (пен.) - Кунде, 32, Эн Несири, 45 + 2, 81
Группа F
"Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) 2: 2
Голы: Корреа, 12 Иммобиле, 27 (пен.) - Вормер, 15 Ванакен, 76
"Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1: 2
Голы: Дриусси, 16 - Пищек, 68, Витсель, 78
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 0
Гол: Попов, 60
"Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0: 3
Голы: Роналду, 13 (пен.), 52 (пен.), Маккенна, 20
Группа H
ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) * матч был остановлен
"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3: 2
Голы: Анхелиньйо, 2, Хайдара, 13 Клюйверт, 69 - Фернандес, 80 (пен.), Погба
- 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1: 0.
- В другом матче итальянский "Лацио" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» .
- В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил испанскую "Барселону" со счетом 3: 0.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb