Дубль Роналду принес "Ювентусу" разгромную победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов

9 декабря, 2020, 00:01

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил испанскую "Барселону" со счетом 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в ворота "Барселоны" два гола с пенальти. Еще одна результативное действие у Вестона Маккенни. Американец отметился забитым мячом на 20-й минуте встречи.

После 6-го тура "Динамо" 4 балла и завершает групповой этап на третьем месте. Команда продолжит свой еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. "Ференцварош" Сергея Реброва с 1 пунктом занял четвертое место. Победу в квартете G получил туринский "Ювентус". Второе место в испанской "Барселоны".

Команды продолжат свой еврокубковый сезон в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа G

"Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0:3

Голы: Роналду, 13 (пен.), 52 (пен.), Маккенна, 20

8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0.

В другом матче итальянский "Лацио" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» .