Дубль Роналду принес "Ювентусу" разгромную победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в ворота "Барселоны" два гола с пенальти. Еще одна результативное действие у Вестона Маккенни. Американец отметился забитым мячом на 20-й минуте встречи.
После 6-го тура "Динамо" 4 балла и завершает групповой этап на третьем месте. Команда продолжит свой еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. "Ференцварош" Сергея Реброва с 1 пунктом занял четвертое место. Победу в квартете G получил туринский "Ювентус". Второе место в испанской "Барселоны".
Команды продолжат свой еврокубковый сезон в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
Группа G
"Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0:3
Голы: Роналду, 13 (пен.), 52 (пен.), Маккенна, 20
- 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0.
- В другом матче итальянский "Лацио" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» .
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