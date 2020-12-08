Украинец получил красную карточку в матче Лиги чемпионов "Лацио" - "Брюгге"
8 декабря, 2020, 22:16
В 6-м туре группового этапа итальянский "Лацио" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 2:2. На 39-й минуте украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь получил вторую желтую карточку и был удален с футбольного поля.
"Лацио" завершил групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке группы F и сыграет в 1/8 финала. Победу в квартете получила дортмундская "Боруссия", которая в параллельном матче выиграла у "Зенита" (2:1). "Брюгге" занял третье место и отправится в Лигу Европы
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
Группа F
"Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) 2:2
Голы: Корреа, 12 Иммобиле, 27 (пен.) - Вормер, 15 Ванакен, 76
Удаление: Соболь, 39
- 7 декабря главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что некоторым игрокам его команды нужно изменить свое отношение к делу.
- Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров сказал, что "Динамо" изменилось с приходом Луческу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb