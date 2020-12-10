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Espreso.tvСпортДжошуа и Пулев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем. Видео

Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем. Видео


фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Британский боксер Энтони Джошуа и болгарин Кубрат Пулев провели дуэль взглядов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Matchroom Boxing.

Бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне. Во время дуэли взглядов боксеры решили придерживаться социальной дистанции.

Джошуа владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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