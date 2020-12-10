Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем. Видео
10 декабря, 2020, 18:35
Британский боксер Энтони Джошуа и болгарин Кубрат Пулев провели дуэль взглядов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Matchroom Boxing.
Бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне. Во время дуэли взглядов боксеры решили придерживаться социальной дистанции.
Джошуа владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2020
- Напомним, 9 декабря Энтони Джошуа заявил, что после победы над болгарином Кубратом Пулевым планирует драться за титул абсолютного чемпиона мира .
- 10 декабря Джошуа обратился к WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту титула в поединке против украинца Александра Усика.
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