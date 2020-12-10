Джошуа рассказал, в каком раунде нокаутирует Пулева
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Джошуа, он надеется нокаутировать Пулева в седьмом-девятом раунде.
"У Пулева хороший баланс, очень такой европейский стиль и классный джеб. Он стремится доминировать в бою. Но я тоже тот еще киллер. Несмотря на то что я бизнесмен, "инстинкт убийцы" при мне. Надеюсь вырубить его где-то с седьмого по девятый раунд", - сказал Джошуа.
Британец обладает титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне.
- Напомним, 9 декабря Джошуа заявил, что после победы над болгарином Пулев планирует драться за титул абсолютного чемпиона мира.
- 10 декабря Джошуа обратился к WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту титула в поединке против украинца Александра Усика.
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