Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до выводов Венецианской комиссии

9 декабря, 2020, 19:33

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В Верховной Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из кризиса, спровоцированного судьями Конституционного Суда. Не может идти речь о том, что принятия лишь какого-то одного закона достаточно для того, чтобы восстановить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры, в том числе электронного декларирования, а также для того, чтобы восстановить доверие к деятельности КСУ", - говорится в сообщении.

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В Офисе заявили, что законопроект, который инициировал Зеленский для перезагрузки суда, направлен на то, чтобы "восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству"

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"Он обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации", - заявили в ОПУ.

Там ожидают выводы уже в конце недели.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.