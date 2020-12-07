В Раде разработали законопроект о проверке электронных деклараций судей

7 декабря, 2020, 21:59

В законопроекте предусмотрено, что порядок полной проверки деклараций судей, судей Конституционного суда будет утверждаться НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия и КСУ

Об этом сообщила народный депутат от "СН" Ольга Совгиря в Telegram.

Совгиря отметила, что законопроектом вводится регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда.

Высший совет правосудия и Собрание судей Конституционного суда будут иметь полномочия вносить в НАПК представление об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей.

Также предусмотрено, что порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывается Высшим советом правосудия и Конституционным судом.

В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций производится в общем порядке, определенном законом.

Совгиря сообщает, что законопроектом также предусматривается запрет для НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающимся совершения судьей правосудия, а также осуществления судьей Конституционного суда конституционного производства.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.