В Украине существенно увеличилось количество заявок на ипотеку, - Коробкова

9 декабря, 2020, 11:39

В Украине с лета существенно оживился запрос на ипотечное кредитование

Об этом сообщила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

По ее словам, по статистике "с начала лета оживился запрос по кредитованию ипотеки, особенно первичной".

Коробочная подчеркнула, что сейчас ставки по ипотеке низкие за всю историю Украины.

"Если смотреть на общий рост по заявкам - сколько раньше казалось и сколько сейчас, то у нас прирост составляет 758%. Это существенное увеличение. Почему так? Потому что у нас снизилась стоимость кредитов, потому что начиная с весны снижались проценты по депозитам. Когда снижаются депозиты, со временем снижаются кредиты, и произошло ", - пояснила исполнительный директор НАБУ.

Она уточнила, что для заявки нужен небольшой пакет документов - паспорт, идентификационный код и справка о доходах.