В Украине существенно увеличилось количество заявок на ипотеку, - Коробкова
Об этом сообщила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".
По ее словам, по статистике "с начала лета оживился запрос по кредитованию ипотеки, особенно первичной".
Коробочная подчеркнула, что сейчас ставки по ипотеке низкие за всю историю Украины.
"Если смотреть на общий рост по заявкам - сколько раньше казалось и сколько сейчас, то у нас прирост составляет 758%. Это существенное увеличение. Почему так? Потому что у нас снизилась стоимость кредитов, потому что начиная с весны снижались проценты по депозитам. Когда снижаются депозиты, со временем снижаются кредиты, и произошло ", - пояснила исполнительный директор НАБУ.
Она уточнила, что для заявки нужен небольшой пакет документов - паспорт, идентификационный код и справка о доходах.
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Украинские банки в октябре выдали 662 ипотечных кредиты на общую сумму 491 млн грн, что является рекордным месячным показателем за последние два года, сообщили в НБУ.
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