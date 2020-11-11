Ощадбанк снизил ставки по некоторым программам ипотеки: какие условия

11 ноября, 2020, 13:25

Ощадбанк снизил ставки на 0,5-2% по большинству программ ипотеки для физических лиц при покупке жилья на вторичном рынке

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Согласно сообщению, снижение ставок составляет 0,5-2% по большинству программ ипотечного кредитования для физических лиц при покупке недвижимости на вторичном рынке.

В частности, основная программа кредитования "Конечно, удобно" предусматривает фиксированную ставку 13% годовых в гривне на весь период кредитования - от 1 до 20 лет при условии первого взноса от 50% стоимости жилья и другого недвижимого имущества. Но клиенты, которые обслуживаются по зарплатным проектам Ощадбанка, могут оформить такую ипотеку под 12,5% годовых. При минимальном авансе от 20% обычная ставка составляет 13,49%, но для клиентов, получающих зарплату через Ощад, она составляет 12,99%.

По программе "Конечно, 15" клиенты смогут оформить кредит под 8% годовых в гривне при первом минимальном взносе от 20%. Однако такие условия будут действовать лишь первые шесть месяцев кредитного соглашения. Начиная с седьмого месяца единственный на весь срок размер ставки - 13,49% в гривне. Преимуществом же этой программы является отсутствие расходов на страхование жизни клиента.

По программе "Конечно, жилье" ставка уменьшена на 1%. Клиенты смогут воспользоваться фиксированной ставкой - 11,99%. Период действия кредитного соглашения - от 1 до 10 лет при первоначальном взносе от 30% стоимости имущества. Комиссия за выдачу кредита отсутствует.

В Ощадбанке напомнили, что также продолжает действовать программа "Конечно, 9,99" в рамках которой под 9,99% годовых в гривне ипотеку смогут получить медики, работники Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также педагоги и чиновники. Указанная ставка сохраняется на протяжении всего срока действия кредитного договора.

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