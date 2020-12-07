Банки в октябре выдали рекордное за два года количество ипотек, - опрос НБУ

7 декабря, 2020, 11:37

Украинские банки в октябре выдали 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн, что является рекордным месячным показателем за последние два года

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"По результатам последнего опроса банки сообщили, что в октябре было выдано 662 кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2019 объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 - на 6%.

При этом, по информации регулятора, также вырос средний размер кредита на покупку жилья. В октябре этого года он составил 741 тыс. грн, в то время как в сентябре - около 700 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, а вторичной - 730 тыс. грн.

"Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач", - отметили в пресс-службе.

По данным опроса, в октябре средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. Так, в октябре средняя савка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3% (в сентябре - 14,9%), на первичном - 17,2% (в сентябре - 18,4%).

Кроме того, опрос банков свидетельствует, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован - более 85% новых соглашений (на 2,4 млрд грн) за десять месяцев 2020 заключили пять банков.

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов было выдано в Киеве - 187 договоров на 208, 2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы).

Также больше ипотечных кредитов в октябре заключен в Киевской области - 73 договора на 68,1 млн грн, в Харьковской области - 63 договора по 34,8 млн грн, во Львовской - 38 договоров на 26,5 млн грн и Одесской областях - 33 договора на 22,6 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb