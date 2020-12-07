Первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину в январе, - ЦОС

7 декабря, 2020, 18:06

Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в январе

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

"COVAX, эта инициатива объединила почти все страны мира. 7 декабря - дедлайн, когда страна может подать запрос на вакцину. У нас он уже сформирован. Мы понимаем, что можем рассчитывать на около 8 млн доз. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины", - заявил он.

По словам Кузина, по программе COVAX Украина может получить вакцину от разных производителей.

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"По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 года. COVAX говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должна получить страна", - заявил Кузин.