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Espreso.tvОбществоВ госбюджете-2021 не снизили расходы на Офис президента - Железняк

В госбюджете-2021 не снизили расходы на Офис президента - Железняк


фото: Facebook Ярослава Железняка
При доработке ко второму чтению государственного бюджета на следующий год расходы на Офис президента так и не снизили, несмотря на обещания

Об этом заявил Ярослав Железняк, нардеп от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Помните обещание господина президента, что не будет никаких увеличений расходов на президента и его Офис. Это обещание осталась обещанием. Не выполнили никаких уменьшений, а за счет определенных манипуляций произошло увеличение", - сказал Железняк.

Нардеп прогнозирует рассмотрение сметы государства на заседании профильного комитета в понедельник.

"И во вторник Верховная Рада планирует рассмотреть проект бюджета на 2021 год", - отметил Железняк.

  • Расходы на обслуживание работы президента и его Офиса в 2021 году будут на 39,4% больше, чем в текущем году. Это было заложено в редакцию законопроекта к первому чтению.

  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что расходы на ОП на следующий год сократят в процессе обработки проекта закона о государственном бюджете в парламенте.

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