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Espreso.tvОбществоВ проекте госбюджета заложили рост на 40% расходов на Офис президента

В проекте госбюджета заложили рост на 40% расходов на Офис президента

Расходы на обслуживание работы президента и его Офиса в 2021 году будут на 39,4% больше, чем в текущем году

Об этом сообщает РБК-Украина.

Расходы из бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тыс. грн. Это на 39,4% больше, чем в этом году. (909 058,7 тыс.грн).

  • Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению Верховной Радой.
  • 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 внесли в Верховную Раду.

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