Голосование за госбюджет-2021 может состояться 15-18 декабря, - Железняк

7 декабря, 2020, 09:34

Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении на следующей пленарной неделе 15-18 декабря

Об этом в Telegram написал народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

"С большой долей вероятности, голосования за бюджет будет на следующей пленарной неделе (15-18 декабря) ", - написал Железняк.

Так, по словам нардепа, 7 декабря истекает срок для изучения народными депутатами финальной версии проекту госбюджета-2021 ко второму чтению.

"Даже были горячие головы, которые хотели собрать внеочередное заседание под голосования бюджета. Но выглядит так, что потенциал на внеочередное пока иссяк", - отметил он.

Поэтому он заметил, что пока не все народные депутаты довольны финальным текстом документа. Кроме того, по информации нардепа, в обмен на голосование госбюджета некоторым группам и фракциям было обещано проголосовать еще и их вопрос перед бюджетом. Он также добавил, что профильный комитет Верховной Рады соберется не раньше среды, но Бюджет на него могут не выносить.

"Кстати, подписание бюджета могут легко заблокировать в течение двух рабочих дней Постановлением от любого народного депутата. А неделя-то последняя. Поэтому советую проводить Бюджет не позднее, чем во вторник, 15 декабря. Ну чтобы потом не собирать внеочередные совета отмене Постановления ", - подчеркнул Железняк.

Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению Верховной Радой.

27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 внесли в Верховную Раду.

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