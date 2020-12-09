Укрзализныця возобновит курсирование поезда Николаев-Рахов на праздники

9 декабря, 2020, 11:52

Укрзализныця возобновит курсирование поезда №134/133 Николаев-Рахов с 23 декабря 2020 года по 18 января 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця продолжает активно готовиться к перевозкам пассажиров во время зимних праздников. В частности, восстанавливается курсирование поезда №134 / 133 Николаев-Рахов", - говорится в сообщении.

Так, пое отправляться из Николаева 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021.

С Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Напомним, в конце ноября Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

7 декабря компания назначила еще три поезда в популярных направлениях на зимние праздники.

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