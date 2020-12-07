Укрзализныця назначила три дополнительных поезда на зимние праздники

7 декабря, 2020, 12:07

Укрзализныця назначила три дополнительных поезда в популярных направлениях на зимние праздники

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, назначено курсирование трех дополнительных поездов в популярных направлениях.

В частности, №143 / 144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25,27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января, а в обратном направлении - 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Отмечается, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.

Поезд №149 / 150 Полтава - Ворохта будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января из Полтавы. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд №129 / 130 Кременчуг - Ивано-Франковск отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января из Кременчуга. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Напомним, в конце ноября Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb