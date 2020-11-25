Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

25 ноября, 2020, 15:52

АО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Укрзализныця назначила курсирование дополнительных поездов на новогодние праздники:

- №168 Львов - Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021 года.

- №198 Ковель - Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3, 6, 10 января 2021 года.

- № 768/767 Киев - Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года;

- № 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

- № 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

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Также с 13 декабря возобновляет движение таких поездов: № 13/14 Киев - Солотвино (Тересва) № 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; № 58/57 Ковель - Одесса, № 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя; № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск.

Поезд № 357/358 Киев - Рахов начнет курсировать ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - из Рахова. А № 745/746 Киев - Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Отмечается, что с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

- № 41/42 Днипро - Трускавец;

- № 43 Ивано-Франковск - Киев;

- № 45/46 Лисичанск - Киев;

- № 118/117 Черновцы - Киев.

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