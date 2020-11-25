 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники


фото: reuters
АО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Укрзализныця назначила курсирование дополнительных поездов на новогодние праздники:

- №168 Львов - Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021 года.

- №198 Ковель - Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3, 6, 10 января 2021 года.

- № 768/767 Киев - Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года;

- № 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

- № 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Читайте также: Готовимся к возможному усилению карантина на зимние праздники - Шмыгаль

Также с 13 декабря возобновляет движение таких поездов: № 13/14 Киев - Солотвино (Тересва) № 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; № 58/57 Ковель - Одесса, № 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя; № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск.

Поезд № 357/358 Киев - Рахов начнет курсировать ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - из Рахова. А № 745/746 Киев - Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Отмечается, что с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

- № 41/42 Днипро - Трускавец;

- № 43 Ивано-Франковск - Киев;

- № 45/46 Лисичанск - Киев;

- № 118/117 Черновцы - Киев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать