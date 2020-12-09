У нас достаточно времени подготовиться, - Зинченко о жеребьевке ЧМ-2022

9 декабря, 2020, 16:44

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что национальная команда сможет добиться успеха в квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Зинченко, главный фаворит группы - сборная Франции, но и с ними можно сыграть на уровне.

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"Группа довольно серьезная. Конечно, все думают, что главный фавориты - сборная Франции, действующий чемпион мира. Но если отмотать время назад, когда мы отбирались на Евро, все так думали о сборной Португалии. Но в итоге Украина вышла с первого места. У нас хорошая команда, хороший коллектив, у нас достаточно времени подготовиться и продемонстрировать свою лучшую игру. Никто не сбрасывает со счетов сборные Финляндии, Боснии и Казахстана. Но если мы выполним план тренерского штаба, то сможем достичь результата", - сказал Александр Зинченко.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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