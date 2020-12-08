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Зеленский назначил Полоскова главой Закарпатской ОГА


фото: ОПУ
Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Вручая служебное удостоверение, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации "результативной работы".

Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

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