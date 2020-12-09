В ОАЭ зарегистрировали вакцину от COVID-19 из Китая

9 декабря, 2020, 15:20

Министерство здравоохранения ОАЭ зарегистрировало вакцину от COVID-19 китайского разработчика Sinopharm и сообщил о ее эффективности на 86%

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Emirates News Agency.

Анализ вакцины показал, что она на 100% эффективна в умеренных и тяжелых случаях и опасности ее использования не было обнаружено.

В исследовании в ОАЭ участвовали 31 тыс. добровольцев.

Читайте также: Оксфордская вакцина от COVID-19 эффективна на 90% при определенном алгоритме использования - разработчики

"Такое заявление показывает значительное доверие органов здравоохранения ОАЭ безопасности и эффективности этой вакцины", - говорится на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая.

МЗ ОАЭ заявило об успешном применении китайской вакцины.

Sinopharm проводит испытания в 10 странах, данные из которых еще не опубликованы.