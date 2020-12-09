В ОАЭ зарегистрировали вакцину от COVID-19 из Китая
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Emirates News Agency.
Анализ вакцины показал, что она на 100% эффективна в умеренных и тяжелых случаях и опасности ее использования не было обнаружено.
В исследовании в ОАЭ участвовали 31 тыс. добровольцев.
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"Такое заявление показывает значительное доверие органов здравоохранения ОАЭ безопасности и эффективности этой вакцины", - говорится на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая.
МЗ ОАЭ заявило об успешном применении китайской вакцины.
Sinopharm проводит испытания в 10 странах, данные из которых еще не опубликованы.
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