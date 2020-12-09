Милевский рассказал, считает ли себя легендой "Динамо"
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Милевского, легендарными игроками "Динамо" являются Олег Блохин, Андрей Шевченко и Сергей Ребров.
"Что такое легенда вообще? Для меня легенда - это Блохин, Шевченко, Ребров. Я не хочу, как многие, бросаться этими словами. Легенд не может быть много. Я не считаю себя легендой "Динамо". Не думаю, что Ярмоленко легенда. Есть мало людей, которые должны быть легендами футбола. Марадона, Пеле, Роналду, Месси, Неймар будет скоро легендой", - сказал Милевский.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года.
35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Провел за столичный клуб 228 матчей, забил 81 мяч и отдал 56 результативных передач.
За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
- 22 октября стало известно, что к Артему Милевскому есть интерес со Кипра и Азии.
- 29 октября сообщалось, что два украинских футбольных клуба претендуют на Милевского .
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