Милевский рассказал, считает ли себя легендой "Динамо"

9 декабря, 2020, 18:36

Украинский форвард Артем Милевский рассказал, что не считает себя легендой киевского "Динамо"

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Милевского, легендарными игроками "Динамо" являются Олег Блохин, Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

"Что такое легенда вообще? Для меня легенда - это Блохин, Шевченко, Ребров. Я не хочу, как многие, бросаться этими словами. Легенд не может быть много. Я не считаю себя легендой "Динамо". Не думаю, что Ярмоленко легенда. Есть мало людей, которые должны быть легендами футбола. Марадона, Пеле, Роналду, Месси, Неймар будет скоро легендой", - сказал Милевский.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Провел за столичный клуб 228 матчей, забил 81 мяч и отдал 56 результативных передач.

За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb