Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Динамо" после последнего тура
9 декабря, 2020, 00:38
Киевское "Динамо" завершило групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте квартета G
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 6-м туре Лиги чемпионов "Динамо" победило "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 1:0, а "Ювентус" разгромил "Барселону" (3:0)
После 6-го тура у "Динамо" 4 балла и завершает групповой этап на третьем месте. Команда продолжит свой еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. "Ференцварош" Сергея Реброва с 1 пунктом занял четвертое место.
Победу в квартете G получил туринский "Ювентус". Второе место в испанской "Барселоны". Команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0.
- В другом матче итальянский "Лацио" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» .
- В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил испанскую "Барселону" со счетом 3:0.
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