Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Динамо" после последнего тура

9 декабря, 2020, 00:38

Киевское "Динамо" завершило групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте квартета G

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 6-м туре Лиги чемпионов "Динамо" победило "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 1:0, а "Ювентус" разгромил "Барселону" (3:0)

После 6-го тура у "Динамо" 4 балла и завершает групповой этап на третьем месте. Команда продолжит свой еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. "Ференцварош" Сергея Реброва с 1 пунктом занял четвертое место.

Победу в квартете G получил туринский "Ювентус". Второе место в испанской "Барселоны". Команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.