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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит таблица группы "Динамо" после последнего тура

Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Динамо" после последнего тура


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" завершило групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте квартета G

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 6-м туре Лиги чемпионов "Динамо" победило "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 1:0, а "Ювентус" разгромил "Барселону" (3:0)

После 6-го тура у "Динамо" 4 балла и завершает групповой этап на третьем месте. Команда продолжит свой еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. "Ференцварош" Сергея Реброва с 1 пунктом занял четвертое место.

Победу в квартете G получил туринский "Ювентус". Второе место в испанской "Барселоны". Команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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