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Espreso.tvОбществоВопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален, - Малюська

Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален, - Малюська


фото: Пресслужба Міністерства юстиції
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины пока неактуально

Об этом сообщает "РБК-Украина"

"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить", - заявил он.

По его словам, сейчас занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства.

"После внесения изменений в Конституцию мы подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - пояснил Малюська.

Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.

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