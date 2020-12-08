Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален, - Малюська

Об этом сообщает "РБК-Украина"

"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить", - заявил он.

По его словам, сейчас занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства.

"После внесения изменений в Конституцию мы подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - пояснил Малюська.

Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.

26 октября ОАСК принял вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

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