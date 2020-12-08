В УАФ надеются, что УЕФА пересмотрит решение о техническом поражении Украины от Швейцарии

8 декабря, 2020, 12:10

Вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что сборная Украины будет отстаивать право определить победителя матча Лиги наций против Швейцарии на футбольном поле

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Протасова, сейчас Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы матч со Швейцарией состоялся поэтому после решения УЕФА присудить нашей команде техническое поражение 0: 3, пошла в Спортивный суд Лозанны.

"Могу сказать со стопроцентной гарантией, Украина не нарушила ни одного пункта медицинского протокола, чтобы была возможность лишить нас возможности выйти на матч со Швейцарией. Надеюсь, мы со сборной Швейцарии на поле решим, кто более достоин остаться в Лиге А", - сказал Протасов.

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