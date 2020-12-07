Нужно изменить свое отношение к делу, - Луческу перед решающим матчем ЛЧ

7 декабря, 2020, 16:48

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уверен, что некоторым игрокам его команды нужно изменить свое отношение к делу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на sport.ua.

По словам Луческу, футболистам "Динамо" не надо играть индивидуально.

"Очень важно, чтобы мы выиграли, продолжали евровесну, чтобы с нами могли считаться, чтобы нас уважали. У нас молодая команда, нужно, чтобы она росла. Что касается изменений, то нужно изменить свое отношение к делу. В выездном матче с "Ференцварошем" во втором тайме мы начали действовать индивидуально. Нужно не повторить своих ошибок. Надо думать только о победе и играть только на победу. Других вариантов нет. Не теряйте надежды, что от травмы восстановится Буяльский. Возвращаются в общую группу после дисквалификации Забарный и Сидорчук" - сказал Мирча Луческу.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян

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