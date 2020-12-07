"Динамо" изменилось с приходом Луческу, - Ребров

7 декабря, 2020, 20:17

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров убежден, что киевское "Динамо" изменилось с приходом Мирчи Луческу

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Реброва, после назначения Луческу "Динамо" играет в более организованный и в атаке, и в обороне футбол.

"Чувствую себя как дома. Киев для меня - родной город, рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высоком уровне. Я вижу, как "Динамо" изменилось с приходом Луческу. Команда играет в другой футбол - более организованный и в атаке, и в обороне. Я вижу ту работу, которую он выполняет. У нас есть в команде люди, включая меня, которые анализируют матчи соперника. С этим никаких проблем нет. "Динамо" и "Ференцварош" - не думаю, что кто-то кого-то будет бояться. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против "Ювентуса", "Барселоны", завтра должны показывать более качественный футбол", - сказал Сергей Ребров.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян

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