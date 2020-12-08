Сбитый Ираном самолет МАУ: Криклий обратился за поддержкой к странам, которые способствовали расследованию катастрофы MH17

8 декабря, 2020, 19:01

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил страны, которые помогали расследовать катастрофу MH17, поддержать Украину в стремлении к справедливости в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Мы способствовали техническому расследованию катастрофы рейса MH-17. Кроме того, Украина принимает активное участие в расследовании сбивания самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ, которое проводит Иран. Мы высоко ценим поддержку наших партнеров из Канады, США, Франции, Нидерландов, Германии и других стран, которая позволила достичь результатов в расследовании катастрофы рейса MH-17", - сказал Криклий.

Он добавил, что украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы.

"Я прошу наших партнеров поддержать Украину в стремлении к справедливости. Мы все заинтересованы в объективном расследовании этого дела", - отметил министр.

Иран планирует выделить € 200 млн на выплату компенсаций за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.