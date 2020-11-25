Катастрофа самолета МАУ: Иран выплатит € 200 млн компенсации

"В конце концов, все учреждения используют одни и те же ресурсы", - прокомментировала выделение средств вице-президент по правовым вопросам Лея Джонейди.

Ее высказывания прозвучали после публикации в газете Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предусматривает выделение €200 млн из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.

Напомним, что Украина требовала от Ирана предоставления всей необходимой информации для полного и беспристрастного расследования крушения самолета.

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