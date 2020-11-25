Катастрофа самолета МАУ: Иран выплатит € 200 млн компенсации
25 ноября, 2020, 19:37
Иран планирует выделить € 200 млн на выплату компенсаций за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года
Об этом сообщает иранское "Радио Свобода", передает РБК-Украина.
"В конце концов, все учреждения используют одни и те же ресурсы", - прокомментировала выделение средств вице-президент по правовым вопросам Лея Джонейди.
Ее высказывания прозвучали после публикации в газете Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предусматривает выделение €200 млн из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.
- Напомним, что Украина требовала от Ирана предоставления всей необходимой информации для полного и беспристрастного расследования крушения самолета.
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