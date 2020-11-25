 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКатастрофа самолета МАУ: Иран выплатит € 200 млн компенсации

Катастрофа самолета МАУ: Иран выплатит € 200 млн компенсации

Иран планирует выделить € 200 млн на выплату компенсаций за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года

Об этом сообщает иранское "Радио Свобода", передает РБК-Украина.

"В конце концов, все учреждения используют одни и те же ресурсы", - прокомментировала выделение средств вице-президент по правовым вопросам Лея Джонейди.

Ее высказывания прозвучали после публикации в газете Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предусматривает выделение €200 млн из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать