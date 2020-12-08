"Динамо" - "Ференцварош": составы команд на решающий матч Лиги чемпионов

8 декабря, 2020, 20:51

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 5-м туре "Динамо" проиграло 3:0 в Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3:0)

После 5 туров киевляне набрали 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, ему нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Де Пена, Вербич.

Запасные: Бойко, Нещерет, Караваев, Сирота, Шабанов, Андриевский, Белуце, Клейтон, Леднев, Жерсон, Шепелев, Супряга.

"Ференцварош": Дибуш, Ловренчич, Двали, Блажич, Гайстер, Лайдуни, Харатин, Зубков, Сомалия, Узуни, Нгуен.

Запасные: Богдан, Ори, Батурина, Боли, Ботка, Исаел, Ковачевич, Мак, Фримпонг, Чонтош, Шигер.

Будапешт, стадион "Групама Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

2 декабря в 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов-киевлян

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