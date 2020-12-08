Предложение снова стать премьер-министром - это только разговоры, - Гройсман

8 декабря, 2020, 21:13

Предложение снова занять пост премьер-министра Украины - это только разговоры в политическом кругу

Об этом заявил премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Владимир Гройсман в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Что касается дальнейших шагов, о которых вы говорите, - это только разговоры в политическом кругу, насколько я вижу сейчас. Различные разговоры: уже пытаются меня обвинять во всех грехах мировых, как будто я что-то не так сделал. Хочу еще раз сказать: абсолютная ложь, ложь, которая выливается грязью в мой адрес, для меня говорит только одно: я на правильном пути и нужно двигаться дальше для того, чтобы пройти этот путь достойно. Это реалии украинской политики: как только ты становишься опасным для политических конкурентов, тебя сразу начинают из г**номета обливать грязью", - отметил бывший премьер-министр Украины.

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Владимир Гройсман также добавил: "Что касается предложений таких, я считаю, что президент, который имеет монобольшинство, имеет свою собственную команду, определяется среди своей команды, кто по его мнению может быть эффективным премьер-министром. Здесь же вопрос не о должности, меня должность вообще не интересует. Меня интересует то, как будут жить украинцы в Украине. И поэтому именно там назначения или что-то другое, во-первых, это абсолютно никто не обсуждал, я абсолютно это не подтверждаю. Но с другой стороны, любой, кому будут предлагать должность премьер-министра, или действующий премьер-министр - они должны выйти со своей программой, что делать, чтобы спасти ситуацию. И эта программа должна быть понятной для украинцев».

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