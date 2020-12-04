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Espreso.tvОбществоНе думаю, что будет подниматься вопрос об отставке Шмыгаля, - Разумков

Не думаю, что будет подниматься вопрос об отставке Шмыгаля, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил рассмотрение в ближайшее время вопроса о смене премьер-министра Украины

Об этом Разумков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

"Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, таких инициатив я не видел", - сказал глава парламента.

Разумков отметил, что, ввиду того что программа деятельности правительства не была утверждена, Рада может уволить любого министра.

В то же время он подчеркнул, что ни соответствующих постановлений Верховной Рады, ни представлений главы правительства об увольнении отдельных министров по состоянию на 4 декабря нет.

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  • Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что сейчас менять министра здравоохранения в разгар пандемии COVID-19 и борьбы с ней некорректно.
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4 декабря, 2020 пятница

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