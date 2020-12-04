Не думаю, что будет подниматься вопрос об отставке Шмыгаля, - Разумков
Об этом Разумков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
"Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, таких инициатив я не видел", - сказал глава парламента.
Разумков отметил, что, ввиду того что программа деятельности правительства не была утверждена, Рада может уволить любого министра.
В то же время он подчеркнул, что ни соответствующих постановлений Верховной Рады, ни представлений главы правительства об увольнении отдельных министров по состоянию на 4 декабря нет.
Читайте также: Оставлять МЗ без руководителя во время пандемии точно не вариант, - Разумков о возможной отставке Степанова
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что сейчас менять министра здравоохранения в разгар пандемии COVID-19 и борьбы с ней некорректно.